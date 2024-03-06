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В Совфеде прокомментировали законопроект о снятии судимости с воюющих заключенных

Сенатор Клишас заявил о возможности реабилитации осужденных, ушедших на СВО

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Осужденные за уголовные преступления могут получить шанс на реабилитацию в глазах общества благодаря участию в специальной военной операции. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, который стал соавтором законопроекта.

«Законопроекты позволят лицам, совершившим преступление, проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества. Это не новелла нашего законодательства, мы лишь совершенствуем процедурные моменты», — пояснил Клишас.

Речь идет о корректировке Федерального закона № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». В частности, изменения предусматривают освобождение осужденных от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести и от отбытия наказания за них, а также предоставляют погашение судимости.

Однако из перечня таких преступлений были исключены нарушения, которые несли угрозу общественной безопасности, а также преступления против половой неприкосновенности, терроризм, экстремизм и диверсионная деятельность против России.

Клишас также добавил, что порядок призыва на военную службу осужденных граждан определяется совместным решением Минюста и Минобороны России.

До этого в Думе предложили механизм снятия судимости за участие в СВО.

Ранее Фонд поддержки пострадавших от преступлений попросил Владимира Путина установить надзор за бывшими заключенными, помилованными за участие в военных действиях на Украине.

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