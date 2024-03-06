Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова призвала Вашингтон дать комментарий о полетах F-35 над Украиной

Спикер МИД Захарова: США должны ответить на сообщения о полете F-35 над Украиной

close
100%
Нина Падалко/РИА Новости

Белый дом и Госдепартамент США должны дать ответ на сообщения о пролете американских истребителей F-35 над территорией Украины. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов [о полетах современных истребителей F-35]», — отметила спикер ведомства.

По словам Захаровой, тема с военной авиацией США на территории Украины «интересует американскую аудиторию». Представитель внешнеполитического ведомства заключила, что американские издания и телеканалы тоже желают узнать, как в Вашингтоне «относятся к подобному развитию событий».

4 марта глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

Комментируя слова министра, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что соответствующая информация требует проверки.

Ранее российский истребитель «встретился в воздухе» с французскими самолетами над Черным морем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами