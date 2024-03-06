Захарова призвала Вашингтон дать комментарий о полетах F-35 над Украиной

Белый дом и Госдепартамент США должны дать ответ на сообщения о пролете американских истребителей F-35 над территорией Украины. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов [о полетах современных истребителей F-35]», — отметила спикер ведомства.

По словам Захаровой, тема с военной авиацией США на территории Украины «интересует американскую аудиторию». Представитель внешнеполитического ведомства заключила, что американские издания и телеканалы тоже желают узнать, как в Вашингтоне «относятся к подобному развитию событий».

4 марта глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине.

Комментируя слова министра, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что соответствующая информация требует проверки.

Ранее российский истребитель «встретился в воздухе» с французскими самолетами над Черным морем.