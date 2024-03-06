Стало известно о работе комбината в Железногорске после атаки беспилотника

В Курской области склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловский горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске работает штатно после атак дрона. Об этом сообщили в компании.

Глава региона Роман Старовойт отмечал, что в результате атаки никто не пострадал, оперативные службы работают на месте инцидента.

По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины. Стало известно, что дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Накануне ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее глава Тувы объявил о введении в республике ЧС регионального значения после взрыва.