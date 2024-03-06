В Железногорске объявили ракетную опасность после атаки дрона

В Железногорске в Курской области запустили систему оповещения населения о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он призвал всех находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Людям на улице он посоветовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

В Курской области на территории Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске после атаки беспилотника начался крупный пожар. По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины. Стало известно, что дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Накануне ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее глава Тувы объявил о введении в республике ЧС регионального значения.