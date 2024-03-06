Военный эксперт заявил, что поставки Taurus Киеву сделают ФРГ участником боевых действий

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину Германия станет косвенным участником боевых действий. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Матвийчука, официальное подтверждение поставки Берлином дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России является косвенным участием Германии в боевых действиях. Когда такое оружие поставлялось скрытно, то власти западных стран могли ссылаться на незнание целей ударов. В случае же официальных поставок Taurus Россия имеет полное право принять ответные меры.

Матвийчук напомнил слова главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, сказавшего, что заводы по производству дальнобойного оружия, склады и маршруты поставки на Украину могут стать ответными целями для российских ударов.

До этого заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не планирует поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, так как боится ответа Кремля в случае удара по Москве.