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Военный аналитик заявил о панике на Западе после потери Украиной Авдеевки

Аналитик Боссхард: дискуссия о войсках для Киева связана со взятием РФ Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что дискуссия о возможной отправке войск стран НАТО на Украину говорит о панике на Западе после перехода Авдеевки под контроль российской армии. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон не стал бы говорить об отправке французских войск на Украину, если бы был уверен, что ВСУ «способны решительно изменить ход войны». Кроме того, Макрон не верит в эффективность поставляемого Украине западными странами «чудо-оружия».

Недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского «о потерях российской армии», заявил Боссхард, уже не могут скрыть того факта, что потери ВСУ «становятся невыносимыми».

По словам аналитика, Франции пришлось бы развернуть на Украине практически все свои сухопутные войска и значительную часть военно-воздушных сил, тем самым пренебрегая другими обязательствами и отказываясь от позиций за пределами Европы, и даже при таком сценарии их войска составили бы лишь четверть необходимых для операции на Украине.

Ранее посол России в США заявил о прямой угрозе столкновения с НАТО.

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Операция на Украине
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