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В Пентагоне заявили, что США не намерены отправлять военных в сектор Газа

Пентагон: США в настоящее время не планируют отправлять военных в сектор Газа

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Ahn Young-joon/AP

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в настоящее время не планируют отправлять американских военных в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Райдер отметил, что он исходит из известной ему информации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство продолжит военные действия в секторе Газа до достижения всех обозначенных целей войны.

По его словам, военное давление Израиля работает, ЦАХАЛ достиг тех районов в секторе Газа, какие невозможно было представить.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет сражаться до полной победы, включая действия в городе Рафах после эвакуации мирного населения.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что палестинские силы безопасности надо укрепить, чтобы в перспективе они могли взять на себя обеспечение безопасности в секторе Газа.

Она также отметила, что арабским лидерам предложено три направления развития Газы после окончания конфликта.

Ранее Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы».

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