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ЕС к концу марта собирается поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов

Боррель: ЕС планирует к концу марта поставить на Украину еще 250 тысяч снарядов

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что организация надеется до конца марта поставить Украине 250 тысяч снарядов, произведенных европейской промышленностью. Его слова приводит ТАСС.

«От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тысяч снарядов», — заявил он.

По словам дипломата, из запасов на складах было поставлено около 330–350 тысяч снарядов. Он отметил, что не может назвать точную сумму, так как она «меняется каждый день».

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Прагу, чтобы разъяснить позицию Парижа по поводу плана Чехии покупать снаряды для ВСУ за пределами Европы. Во время визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой.

17 февраля президент Чехии заявил, что Прага нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев.

Ранее в Литве захотели присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.

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