Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Миг-29 в небе над Николаевской областью. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, воздушное судно сбили в районе населенного пункта Любомировка. Другие подробности не приводятся.

Также в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки в зоне боевых действий были перехвачены четыре снаряда от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Более того, за тот же промежуток времени российские войска уничтожили более 100 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой народной республики и Романовское Запорожской области», — говорится в заявлении.

5 марта российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что военнослужащие страны уничтожили третий американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации. Технику засекли недалеко от донецкого населенного пункта Бердычи. При этом для ее уничтожения бойцы Вооруженных сил РФ применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), уточнил журналист.

Ранее на Украине сравнили укрепления армии страны с Великой Китайской стеной.