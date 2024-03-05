Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дрон в селе Новопетровка. Однако из людей никто не пострадал, осколки лишь посекли транспортное средство.

Накануне в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.