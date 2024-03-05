Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше появятся дроновые войска

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: республика создает дроновые войска

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика создает дроновые войска. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобное решение было принято после сделанных выводов из российско-украинского конфликта.

Министр добавил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

По его словам, существуют морские и наземные БПЛА. Косиняк-Камыш добавил, что на встрече с руководством Военно-морских сил обсуждался вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади.

До этого Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках снарядов. 

Подчеркивается, что в данный момент нет подробностей о том, какие типы снарядов и их количество будут приобретены, но подписание документов предполагает, что государства Евросоюза смогут размещать конкретные заказы на польских заводах.

Накануне командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула заявил, что Варшава планирует инвестировать в беспилотные технологии, а также разработать собственные БПЛА на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами