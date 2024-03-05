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Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на поле боя и действия ВСУ

Ермак обсудил с Салливаном ситуацию на поле боя и действия ВСУ

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Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил по телефону с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсудили текущую ситуацию на фронте и действия сил обороны Украины», — написал он.

5 марта сообщалось, что в Совете Евросоюза до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов Российской Федерации для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине.

В этот же день стало известно, что Италия потратила на военную поддержку Киева €2,2 млрд.

До этого глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал, что большинство американцев выступает за хорошие отношения с Россией.

Ранее президент Польши направил в суд закон о помощи украинцам.

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