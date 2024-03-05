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В МО РФ заявили, что российская армия будет модернизироваться соразмерно угрозам

Шойгу: российскую армию будут модернизировать согласно угрозам безопасности

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что Россия продолжит совершенствовать структуру армии в соответствии с угрозами безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации», — отметил Шойгу.

До этого Шойгу говорил, что российские войска не дают бежавшим из Авдеевского узла солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже.

3 марта кандидат на должность президента России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что РФ закончит специальную военную операцию в текущем году. По его словам, необходимо освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, «сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой».

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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