Солдаты и военная техника НАТО форсировали Вислу в Польше

Солдаты и военная техника Организации Североатлантического договора (НАТО) во время учений в Польше форсируют Вислу в Поморском воеводстве. Об этом сообщает польское агентство PAP.

«В понедельник была проведена переправа через Вислу с левого берега на правый, то есть из села Опалень в село Корженево, тремя паромными линиями: польской, французской и англо-германской», — сказано в сообщении.

Утром 5 марта сообщалось, что в Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. В учениях будут принимать участие военные Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

4 марта в Албании открылась первая авиабаза Североатлантического альянса на Западных Балканах.

До этого стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России.

Чешский политолог Петр Друлак допустил, что некоторые члены НАТО готовятся к войне с Россией и могут провести провокационную операцию.

Ранее в МИД РФ заявили, что учения НАТО носят «демонстративно провокационный характер».