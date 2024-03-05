Названа причина эффективного уничтожения танка Abrams у Бердычей

Командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет» объяснил, почему уничтожить американский танк Abrams у селения Бердычи в зоне СВО оказалось довольно просто. Рассказом солдата поделился Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По мнению «Рассвета», подорвать боевую машину удалось частично из-за того, что экипаж танка поверил в непробиваемость его защиты и собственную неуязвимость, поэтому ехал очень медленно, что позволило российским военнослужащим оперативно подготовиться к атаке и ее осуществить. Вторая составляющая успеха заключается в том, что оператор БПЛА знал, где находится уязвимое место Abrams — в задней части башни. Именно туда последовательно прилетели два беспилотника, в результате чего произошел подрыв боекомплекта.

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

В конце февраля сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении впервые поразили американский танк M1 Abrams. В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде сообщили, что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет».

Ранее в США заявили, что ВС РФ уничтожили лучшие американские бронемашины в зоне СВО.