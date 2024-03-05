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Стало известно, когда АПЛ «Волк» вернется в боевой состав Северного флота

ТАСС: АПЛ «Волк» вернется в боевой состав Северного флота в 2028 году

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Атомная подводная лодка (АПЛ) «Волк» вернется в боевой состав Северного флота в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что АПЛ пройдет ремонт и глубокую модернизацию.

«Возвращение «Волка» в «стаю» планируется на 2028 год», — поделился источник.

До этого глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев рассказал, что возвращение флоту атомной подводной лодки (АПЛ) «Леопард» проекта 971 после ремонта и модернизации планируется на декабрь этого года.

Сейчас в составе 24-й («звериной») дивизии подводных сил СФ находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Лодки этого проекта отличаются повышенной бесшумностью, что делает их практически незаметными для противника.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов также говорил, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ России в 2024 году.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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