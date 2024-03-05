Стало известно о насильной эвакуации в Харьковской области

Украина насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого передает РИА Новости.

«Военно-гражданская администрация Харьковской области увеличила перечень населенных пунктов, из которых нужно вывести людей. Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а их насильно выдворяют, в первую очередь, это касается семей с детьми», — сказал он.

3 марта бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил о том, что поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить российские войска.

Также Зеленский посоветовал жителям Харькова не возвращаться домой из эвакуации.

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