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ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области

Старовойт: железнодорожная станция Глушково обстреляна со стороны Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, всего насчитали девять прилетов, однако пострадавших нет. После обстрела на месте был пожар, его потушили.

«Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — заключил Старовойт.

Накануне Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Гуево в Суджанском районе. По его словам, в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

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