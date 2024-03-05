В США назвали катастрофой снятие с вооружения самолетов-штурмовиков A-10

В США назвали «катастрофой» готовящийся вывод военно-воздушными силами страны из эксплуатации самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Об этом сообщает американский журнал National Interest (NI).

В этом году, говорится в материале, Пентагон намерен списать 42 штурмовика. Два из них уже отправились на кладбище техники, расположенное на авиационной базе Дэвис-Монтэн в штате Аризона. По имеющимся сведениям, остальные 260 самолетов A-10 будут сняты с вооружения в течение ближайших нескольких лет.

Автор статьи National Interest выразил мнение, что потеря штурмовиков приведет к тому, что американская армия на поле боя не будет обладать преимуществом, которое ранее обеспечивали A-10. А это, в свою очередь, приведет к неминуемым потерям среди личного состава.

В журнале утверждается, что истребитель пятого поколения F-35, позиционируемый как самолет, который способен обеспечивать ближнюю авиационную поддержку, пока еще не продемонстрировал свою эффективность в этой роли. Для летчиков F-35 даже не подготовлены требования для выполнения таких задач.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха потерять репутацию после их уничтожения в боях с российскими военными.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.