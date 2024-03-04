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Ереван передаст Баку заблудившегося военного

В Ереване приняли решение передать Баку заблудившегося азербайджанского военного

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Shutterstock/esfera

В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении заявили, что Ереван принял решение вернуть заблудившегося азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова на родину в знак доброй воли. Об этом сообщает ТАСС.

В СНБ подчеркнули, что сделали это во исполнение соглашения, которое было достигнуто между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне, о том, что военнослужащие обеих сторон, заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки.

До этого Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о задержании азербайджанского солдата на границе.

В СНБ рассказали, что утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Руслан Панахов, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился. Он потерял направление движения при неблагоприятных погодных условиях, добавили там.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «новая атака» Азербайджана против Армении «очень вероятна».

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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