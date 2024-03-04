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ВСУ обстреляли село в Харьковской области

Ганчев сообщил, что ВСУ обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области

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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, украинские военные выпустили семь снарядов по этому населенному пункту. При атаке никто не пострадал.

«В результате обстрела был разрушен частный дом», — написал чиновник.

Он также заявил, что обстрел был хаотичный, скорее всего, бойцы ВСУ хотели запугать местных жителей.

4 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Гуево в Суджанском районе. Он отметил, что в результате атаки никто из жителей не пострадал.

До этого Старовойт сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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