Украинские военные не сумели подготовиться для сдерживания наступления России в районе Авдеевки. Об этом сообщает CNN.

По словам одного из украинских солдат, военные Вооруженных сил Украины плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать российские войска.

Украинский офицер, находящийся на передовой, отметил, что ВСУ чувствуют превосходство армии РФ в личном составе, артиллерии и бронетехнике, которые потихоньку продвигаются вперед. По его словам, у военных немного вариантов: отступать или ждать, пока всех не перебьют.

Накануне политолог Олег Иванников заявил, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.