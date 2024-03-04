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Украинские солдаты рассказали, что не подготовились к наступлению РФ в районе Авдеевки

CNN: ВСУ не подготовились для сдерживания наступления ВС РФ в районе Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военные не сумели подготовиться для сдерживания наступления России в районе Авдеевки. Об этом сообщает CNN.

По словам одного из украинских солдат, военные Вооруженных сил Украины плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать российские войска.

Украинский офицер, находящийся на передовой, отметил, что ВСУ чувствуют превосходство армии РФ в личном составе, артиллерии и бронетехнике, которые потихоньку продвигаются вперед. По его словам, у военных немного вариантов: отступать или ждать, пока всех не перебьют.

Накануне политолог Олег Иванников заявил, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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