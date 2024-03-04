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В ЕС опровергли слова Зеленского о миллионе бесплатных снарядов для ВСУ

Еврокомиссия: Зеленский ошибался, говоря о миллионе бесплатных снарядов от ЕС

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Президент Владимир Зеленский ошибался, говоря о том, что страны Евросоюза должны безвозмездно передать Украине миллион артиллерийских снарядов. По крайней мере часть из них Киев должен оплатить, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo.

«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов ЕС приняли решение поставить за год один миллион снарядов [на Украину]. Я сказал «поставить», а не «передать», — сказал Бретон, подчеркнув, что Зеленский не раз говорил о безвозмездной передаче.

Еврокомиссар рассказал, что в настоящий момент существует три способа поставки боеприпасов из стран ЕС на Украину. Один из них, действительно, безвозмездная передача, в рамках чего ВСУ были отгружены 300 тысяч снарядов, а к концу марта отправят еще 250 тысяч.

Второй способ — закупка снарядов у предприятий ЕС, Украина им также пользовалась и уже приобрела так более 350 тысяч снарядов. В целом это уже 900 тысяч. Кроме того, по словам Бретона, «есть еще и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются».

«Общее количество [переданных снарядов] значительно превышает миллион», — подвел итог еврокомиссар.

3 марта украинской армии предсказали экстремальный дефицит боеприпасов.

29 февраля в Британии предрекли скорое поражение ВСУ из-за отсутствия боеприпасов.

Ранее в Германии начались протесты против строительства нового снарядного завода Rheinmetall.

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