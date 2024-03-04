В парламенте Британии признали неготовность к войне с Россией

В настоящее время Великобритания не готова к возможному военному противостоянию с Россией, считает член британского парламента Джон Хили, который может занять пост в министерстве обороны в результате ближайших выборов. Политика цитирует Daily Express.

«Наша самая большая слабость — это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах», — заявил Хили.

По словам парламентария, сейчас у Великобритании крайне малочисленная армия: в феврале стало известно, что численность регулярных войск должна сократиться до 73000 солдат, а это наименьшее количество с эпохи наполеоновских войн.

Хили полагает, что оборона Британии в данный момент начинается на Украине.

До этого ВМС Британии провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident — снаряд упал рядом с подлодкой, где находился министр обороны страны.

Ранее в Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств.