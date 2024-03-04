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Бывший советник Пентагона описал сценарий войны с Россией

Макгрегор: в случае войны с США подлодки РФ смогут потопить корабли противника

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Российский подводный флот сможет потопить американские корабли, если Пентагон решит перебросить армию в Европу в случае гипотетического военного конфликта двух держав. Об этом в интервью Стивену Гарднеру заявил бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Макгрегор отметил, что Россия не является морской сверхдержавой, но она имеет подводный флот.

«Этот подводный флот способен потопить корабли, отправленные воевать с ней. Мы не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, так как подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки», — пояснил он.

Макгрегора подчеркнул, что на сегодняшний день есть только два вида кораблей — подводная лодка и ее цель.

До этого Дуглас Макгрегор заявлял, что российские войска планомерно движутся вперед по всей линии соприкосновения, встречая минимальное сопротивление Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что ВСУ оставили «большинство своих позиций».

Ранее в США рассказали, какие города на Украине намерена освободить Россия.

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