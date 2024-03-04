Экс-депутат бундестага оценил планы удара по Крымскому мосту

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт осудил планы нанести удар ракетами по Крымскому мосту и назвал их необдуманными. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали возможность атаки на мост. Офицеры также упомянули военных США и Великобритании, подразумевая их прямое участие в конфликте на Украине.

Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись, в которой четверо высокопоставленных представителей бундесвера, включая главу отдела операций и учений ВВС, обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину для атаки на Крымский мост. Военные также обсуждали способы обучения украинских военных использованию ракет таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта. Симоньян не исключила возможности новых публикаций после разглашения записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на мост.

«Нанесение удара по Крымскому мосту — это безрассудство, которое может втянуть нашу страну в военный конфликт на Украине, показывая, что для немецких властей жизни их граждан ничего не значат», — отметил Гердт в интервью.

Гердт заявил, что разговор военных бундесвера вызовет серьезный резонанс в немецком обществе. «Мы должны просветить людей о том, как ими манипулируют и подталкивают к угрозе прямого военного конфликта. Нам нужно открыть им глаза на происходящее», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от Германии в связи с разглашением разговора офицеров ФРГ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ поразительна, но неудивительна, так как «лицо наших натовских коллег полностью раскрылось».

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что разговор высокопоставленных офицеров ФРГ свидетельствует о том, что немцы снова стали заклятыми врагами России.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц. Он отметил, что разговор немецких офицеров был о «различных сценариях» событий, а не о планах. Писториус также назвал публикацию частью информационной войны со стороны Москвы и не исключил возможности возбуждения уголовного дела по поводу утечки разговора военных.

Ранее в Германии заявили, что ФРГ нарушила обещания, данные при объединении.