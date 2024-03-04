В Британии назвали уничтожение Крымского моста главной целью ВСУ

Главной целью украинской армии является уничтожение Крымского моста. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо».

«Однозначно, первоочередной стратегической целью ВСУ является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — сказал Грант.

Утром 4 марта на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Авторы газеты Berliner Zeitung назвали подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в Германии могут возбудить дело из-за перехвата разговора офицеров.