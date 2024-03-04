Республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Отмечается, что Джонсон встречался с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею двухпартийного проекта, который включает в себя помощь Израилю и Украине. Сообщается, что Джонсон призвал доработать проект, чтобы его можно было вынести на голосование в марте или начале апреля.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять», а поведение союзников забыть не удастся.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что Украина не в силах разрешить конфликт в свою пользу, даже несмотря на поддержку стран Запада.

Ранее эксперт рассказал, как российская армия развенчивает мифы о вооружении НАТО.