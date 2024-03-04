В Британии заявили о возможностях у РФ отследить поставки ракет на Украину

Информация о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, должна встревожить Запад. Соответствующее утверждение опубликовала The Times.

«Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», — говорится в статье.

Журналисты также раскрыли способы доставки дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину. В статье указано, что Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания — на бронемашинах Ridgeback. По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

Запись разговора офицеров бундесвера была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней обсуждались вероятные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальная атака на Крымский мост. Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

Ранее в бундестаге запросили комитет по обороне из-за слитого разговора военных.