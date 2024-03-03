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Стало известно об уничтожении еще одного танка Abrams на Украине

«Соловьев Live»: ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на Украине

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Соловьев Live».

Отмечается, что это уже третий из уничтоженных в зоне СВО переданных Украине танков американского производства.

Сообщается, что танк был подбит в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

«Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-ой мотострелковой бригады из Самары», — говорится в публикации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

27 февраля военный аналитик Виктор Мураховский заявил, что украинские войска применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams из резерва, потому что другие в этом районе закончились.

Ранее в ДНР рассказали об особенностях подбитого под Авдеевкой танка M1 Abrams.

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