Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, войска РФ нанесли поражение подразделениям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа ДНР.

Как заявили в ведомстве, потери противника составили до 240 бойцов, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США.

«Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.

2 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении и продвигаются вперед.

В тот же день в министерстве рассказали, что российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.