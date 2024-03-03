Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО РФ: российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, войска РФ нанесли поражение подразделениям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа ДНР.

Как заявили в ведомстве, потери противника составили до 240 бойцов, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США.

«Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.

2 марта в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении и продвигаются вперед.

В тот же день в министерстве рассказали, что российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами