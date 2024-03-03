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Немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине

Генерал Куят: после взятия Авдеевки ВС РФ направятся в Харьков

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Global Look Press

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche предположил, что после взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков.

«Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество <…>. Следующая цель — это Харьков», — заявил он.

Куят основал свое предположение на том факте, что сейчас армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Также он отметил, что в настоящее время Украина не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало военнослужащих на более чем тысячекилометровой линии фронта, заключил эксперт.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте. Эксперт отметил, что Сырский очень недоволен положением дел, в частности, в Запорожской области и под Авдеевкой.

Ранее в Киеве назвали главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки.

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