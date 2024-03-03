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В Петербурге увеличилось число пострадавших после попадания БПЛА в жилой дом

«Фонтанка»: число пострадавших от атаки БПЛА в Петербурге выросло до восьми

В Санкт-Петербурге увеличилось количество пострадавших в результате попадания беспилотника в жилой дом на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, еще двум жителям дома на Пискаревском проспекте понадобилась помощь врачей. К медикам обратился 75-летний пенсионер и рассказал, что во время удара БПЛА его отбросило взрывной волной. В результате мужчина получил ушиб мягких тканей головы.

Также за помощью врачей обратилась 60-летняя женщина, проживающая в доме напротив. Она рассказала, что из-за взрывной волны получила удар по голове неким предметом.

Таким образом число пострадавших в результате атаки БПЛА в Санкт-Петербурге увеличилось до восьми.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что жители дома на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия, получат компенсации от властей города.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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