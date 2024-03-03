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В Германии оценили тактику России в конфликте против Украины

Экс-советник генсека НАТО Куят: РФ применяет передовую тактику против ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший советник генсека НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят считает, что российская сторона успешно применяет передовую тактику на поле боя и наносит максимальный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). Интервью опубликовано на YouTube-канале Die Weltwoche.

По его мнению, российской стороне удалось развить технологические возможности, которые дают преимущество.

Куят добавил, что в Германии подобне называют «разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)», данная система привязана к вооружению, как только цель определяют, то ее атакуют без задержек.

Генерал уточнил, что такая тактика основывается на взаимосвязи между спутниками, разведывательными дронами и другими видами разведки. Они, в свою очередь, находится в тесной работе с различными типами оружия.

2 марта британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска на Украине систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны Украины.

В этот же день американская газета New York Times писала, что плохая оборона Вооруженных сил Украины дает возможность Вооруженным силам России дальше продвигаться на запад страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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