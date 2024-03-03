Американский сенатор обвинил РФ в использовании технологий США в военной технике

Россия несмотря на санкции до сих пор якобы применяет американские технологии в производстве вооружений. Об этом сообщил сенатор конгресса США Ричард Блюменталь, пишет The Washington Times.

«Американские производители подпитывают и поддерживают <…> гигантскую российскую военную машину», — сказал он.

По словам Блюменталя, режим экспортного контроля США не действует, что может вылиться в «фатальные последствия для украинских сил».

В конце февраля постоянный представитель России Василий Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте. После этого на заседании СБ ООН выступил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд. Он обвинил Россию в том, что она не помогает решать гуманитарные кризисы, но напротив, только создает их.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.