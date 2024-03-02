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Описаны последствия атаки дрона ВСУ на следователей в Брянской области

Богомаз: сотрудники СКР пострадали от украинского дрона в Брянской области

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Leah Millis/Reuters

Следственная группа СК РФ, проводившая следственные действия в приграничной зоне Брянской области, пострадала от сброшенного украинским дроном боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Происшествие случилось в Стародубском муниципальном округе. Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

28 февраля глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, сколько дел возбуждено после обстрела регионов и атак БПЛА. Глава ведомства пояснил, что факты обстрелов приграничной территории и атаки дронов фиксируются практически ежедневно.

1 марта стало известно, какой объект ВСУ попытались атаковать дронами в Нижегородской области.

Ранее власти Брянской области увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ.

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