Описаны последствия атаки дрона ВСУ на следователей в Брянской области

Следственная группа СК РФ, проводившая следственные действия в приграничной зоне Брянской области, пострадала от сброшенного украинским дроном боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Происшествие случилось в Стародубском муниципальном округе. Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

28 февраля глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, сколько дел возбуждено после обстрела регионов и атак БПЛА. Глава ведомства пояснил, что факты обстрелов приграничной территории и атаки дронов фиксируются практически ежедневно.

1 марта стало известно, какой объект ВСУ попытались атаковать дронами в Нижегородской области.

Ранее власти Брянской области увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ.