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В Брянской области беспилотник атаковал следователей СК РФ

СК РФ: беспилотник ВСУ атаковал следственную группу СК РФ в Брянской области

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Alexander Ermochenko/Reuters

Следственная группа СК РФ в ходе работы в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Второго марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВСУ», — сказано в сообщении СК РФ.

Отмечается, что сейчас сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи установят личности причастных к атаке на сотрудников СК РФ, действиям каждого дадут надлежащую правовую оценку.

1 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области.

ВСУ также выпустили девять снарядов по МАПП Троеборное в Севском районе 29 февраля. После прилета на стоянке загорелись три большегруза, а один также повредило осколками.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Ранее в Курской области два села и деревня остались без света после удара беспилотника ВСУ.

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