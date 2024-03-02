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Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ сбросил бомбу на окраине Щетиновки в Белгородской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заверил, что в результате взрыва никто не пострадал. Но при этом есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остались жители Щетиновки и Чайки.

Глава региона добавил, что сейчас оперативные и аварийные службы работают на месте для устранения проблем.

ВСУ с начала российской спецоперации регулярно нападают на приграничные регионы РФ.

Накануне российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Белгородской области.

В ночь на 1 марта система ПВО уничтожила и перехватила дроны под Белгородом и Новгородом. В Министерстве обороны обратили внимание, что украинские беспилотники были самолетного типа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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