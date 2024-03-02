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Российский паспорт спас военного на СВО от смертельного ранения

Паспорт РФ спас военного с позывным «Мангуст» от смертельного ранения на СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российского военнослужащего с позывным «Мангуст» в зоне специальной военной операции спас паспорт. Об этом сообщили «Ленте.ру» в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

По словам мужчины, осколок кассетного боеприпаса попал военному грудь, но не прорвал ее благодаря документу в нагрудном кармане.

Боец признался, что это уже третье его ранение, и каждый раз он чудом оставался цел. Место от пули причиняло боль, но паспорт принял на себя основной удар.

Военный сказал, что прежде в Бога не верил, но при этом ходил в церковь из-за своих предков-казаков. В последний раз в церкви он был 7 января, на Рождество Христово, «и то шел с той задумкой», что скоро его отправят на задание.

В феврале боец 16-й бригады специального назначения Николай Артемов с позывным «Филин» рассказал историю о том, как он выжил в зоне проведения СВО после полученной в спину пули.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ.

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