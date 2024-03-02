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ВС РФ уничтожили БМП и автомобиль Hummer на Купянском направлении

«Ланцеты» поразили шведскую БМП и американский Hummer на Купянском направлении

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили один автомобиль Hummer американского производства и одну боевую машину пехоты (БМП) шведского производства на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, видеозапись с обращением которого опубликована в Telegram-канале российского министерства обороны.

По его словам, для выполнения боевой задачи военнослужащие страны применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Речь идет о барражирующих боеприпасах «Ланцет».

«Уничтожены шведская БМП и американский Hummer. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата: три «Фурии» и «Лелека-100», — уточнил Бигма.

Он добавил, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 150 бойцов на данном участке фронта. Также солдаты ВС РФ вывели из строя одну БТР-60, один пикап и одну бронемашину «Сенатор». Более того, под удары попали четыре минометных расчета ВСУ.

Утром 2 марта начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев заявил, что за прошедшие сутки российские военные улучшили свое положение по переднему краю Донецкого направления. Как он сказал, в ходе боевых действий украинские подразделения потеряли до 410 человек.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал виновных в провалах армии страны.

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