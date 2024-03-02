США ударили по ракете хуситов у берегов Красного моря

Военные США нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух» и нацеленной на Красное море с территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в социальной сети Х.

Согласно пресс-релизу CENTCOM, удар по ракете, принадлежащей хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», был нанесен в 12:40 (время Саны, совпадает с мск), 1 марта. Американская сторона заверила, что операция была проведена в целях самообороны.

Накануне сообщалось, что США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.