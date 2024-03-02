На Запорожском направлении новороссийские и ставропольские десантники взяли штурмом опорные пункты украинских войск у населенного пункта Вербовое. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, бойцы ВДВ вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых находились украинские военнослужащие, ручными осколочными гранатами, и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия». Военные ВСУ, оказавшие сопротивление, были ликвидированы во время зачистки опорных пунктов.

По информации ведомства, десантники также взяли в плен несколько украинских солдат.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе Работино и Вербового.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ежедневное продвижение военных ВС России по территориям Украины вызывает тревожные чувства, а Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.