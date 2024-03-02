На Украине заявили, что ВСУ потеряли на Тендровской косе «несколько больше» бойцов

Число потерь среди спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем заявила российская сторона. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на украинских военнослужащих.

По их словам, украинскому командованию было известно о том, что военные ВС России перехватили информацию о готовящейся высадке, однако не приняло решений об отмене или внесении изменений в план операции.

«За это была заплачена слишком большая цена», — заявили бойцы ВСУ.

Они отметил, что ликвидированных и пропавших без вести украинских спецназовцев «несколько больше», чем можно увидеть по фотографиям, которые обнародовали россияне.

29 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили на Херсонском направлении диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Военно-морских сил Украины.

В министерстве рассказали, что диверсанты пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. По информации ведомства, потери противника составили до 25 военнослужащих. Одного украинского военного удалось взять в плен.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.