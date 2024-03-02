В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил о сильном снижении доли Российской Федерации в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) республики. Такое заявление он сделал в интервью общественному телевидению Армении.

Григорян обратил внимание, что по состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества его страны приходилось на РФ. С января 2021 года Ереван заключил контракты на несколько миллиардов долларов с разными государствами.

«В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%», – сказал секретарь Совбеза.

Он также заявил, что во время встреч со стороны РФ «прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие», то позиции республики «будут ужесточены». Григорян утверждает, что это якобы было официальное заявление. При этом он стал называть того, кто выступил с таким заявлением.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что есть ряд причин, по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.

Ранее Пашинян заявил, что Россия взяла с Армении деньги за оружие, но не поставила его.