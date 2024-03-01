Киевляне провели акцию протеста возле военкомата

В Киеве возле одного из военкоматов прошла акция протеста против условий мобилизации и за ротацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Одна из участниц акции считает, что украинская армия устала, а солдат необходимо отпустить отдыхать до тех пор, пока власти не разработают нормальный законопроект. Она подчеркнула, что люди находятся на фронте уже 24 месяца.

Собравшиеся киевляне держали в руках транспаранты с надписями: «Требуем ротации», «На фронте люди, а не роботы» и «Дайте солдатам отдохнуть».

До этого секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что представители комитета выступил против блокировки счетов и запрета на выезд для призывников через суд.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.