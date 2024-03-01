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Начальник штаба армии США высоко оценил достижения ВС РФ

Начальник штаба армии США Джордж заявил о значительном прогрессе ВС РФ

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Виталий Аньков/РИА Новости

ВС РФ нельзя недооценивать, так как Россия добилась больших успехов в оборонной промышленности. Об этом заявил начальник штаба армии Соединенных Штатов Рэнди Джордж, слова которого передает Military Watch.

«Не стоит недооценивать своего врага. Такой подход никогда не был правильным», — заявил Джордж.

Он также отметил, что Россия добилась значительных успехов, «вливая деньги в свою промышленную базу». По его словам, РФ достигла высоких достижений в сфере БПЛА и радиоэлектронной борьбы, продемонстрированные в зоне СВО.

1 марта Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

В этот же день американская газета The Wall Street Journal писала, что проект мирного договора между Россией и Украиной, обсуждавшийся вскоре после начала СВО, вновь попал в центр внимания западной прессы.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении находятся в условиях «наката» российских войск, пока непонятно, как они себя поведут.

Ранее сообщалось, что США хотят возврата России к переговорам по стратегической стабильности.

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