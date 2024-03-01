Российская система ПВО сбила за неделю три украинских самолета

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) средствами ПВО за прошедшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Cредствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

1 февраля сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

Также советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что колонна бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена под Часовым Яром.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами.

Кроме того ВС РФ отбили три атаки украинских военных в селе Работино на запорожской линии фронта.

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