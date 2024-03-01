Наемники, воюющие на стороне ВСУ, оказались не готовы к противостоянию с российской армией. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, слова которого передает РИА Новости.

«Изменилось качество и количество наемников. Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше, потому что они оказались не готовы к противостоянию с Россией с большим уровнем потерь», — сказал Барбашов.

1 марта экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Украина не имеет права просить финансовой и военной поддержки у США, Вашингтон потратил боле двух лет на финансирование Вооруженных сил Украины и ему необходимо сделать акцент на урегулировании конфликта.

В этот же день Business Insider писал, что в Вооруженных силах Великобритании начали готовить солдат к позиционным боям из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее во Франции раскрыли последствия слов Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.