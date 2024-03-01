Минобороны Финляндии подписало контракт с США на поставку авиабомб

Минобороны Финляндии подписало контракта с США на поставку авиабомб JDAM и SDB-I. Об этом сообщил ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что сумма контракта превышает $96 млн.

«Закупка охватывает бомбовые системы JDAM и SDB-I, оборудование и услуги на период 2024–2030 годов», — отметили в сообщении министерства.

Накануне в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Петтери Орпо. По его словам, в размещении арсенала нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание. До этого стало известно, что американские власти размещают свой ядерный арсенал в странах Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing.

В начале февраля власти Финляндии направили Украине 22-й пакет военной помощи примерно на €190 млн.

Ранее МИД России упрекнул Финляндию за присоединение к политике Запада по борьбе со всем российским.