В Курской области два села и деревня остались без света после удара беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область беспилотником. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в результате прилета дрона населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района оказались обесточены. Старовойт заявил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

27 февраля мирные жители в Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ.

Ранее ВСУ попытались атаковать завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.